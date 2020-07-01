01 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih belli oldu

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih belli oldu

Son dakika haberi... 'in 33. haftasındaki - derbisi, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak.

SPOR
Giriş Tarihi: 01.07.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİNİN TARİHİ BELLİ OLDU
Detaylar geliyor...

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA