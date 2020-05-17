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Haberler Galeri Rıdvan Dilmen Ali Koç'un gönlünde teknik adamı açıkladı |Son dakika spor haberi

Rıdvan Dilmen Ali Koç'un gönlünde teknik adamı açıkladı |Son dakika spor haberi

Son dakika spor haberi; Fenerbahçe'nin eski yıldızı ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den flaş açıklamalar geldi. Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gönlündeki teknik direktörü canlı yayında açıkladı.

Sarı lacivertli ekip üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı.

Giriş Tarihi: 17.05.2020 23:30 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 23:38
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Rıdvan Dilmen Ali Koç'un gönlünde teknik adamı açıkladı |Son dakika spor haberi

Rıdvan Dilmen, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ve haziran ayının ikinci haftasında yeniden kaldığı yerden başlayacak olan Süper Lig'e dair çarpıcı açıklalarda bulundu.

Dilmen, sarı lacivertlilerin teknik direktörü adayı ile ilgili de flaş bir iddia ortaya attı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

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Rıdvan Dilmen Ali Koç'un gönlünde teknik adamı açıkladı |Son dakika spor haberi

FUTBOLU ÇOK ÖZLEMİŞİZ
"Dünya futbolunu hep yakından izlemeye çalışırız ama o kadar özlem duymuşuz ki, Bundesliga hemen evimize girdi. Dortmund maçını izledim, önce Darmstadt maçı vardı, daha sonra Leipzig maçını da izleme fırsatım oldu.


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Rıdvan Dilmen Ali Koç'un gönlünde teknik adamı açıkladı |Son dakika spor haberi

Sadece özlem gidermek değil, acaba ne olacak?' dedim. Futbolcu sahaya çıktığı andan itibaren futbolu oyun olarak görür. O gün oynarken, aklına ne maaş, ne prim gelir, oynar.

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Rıdvan Dilmen Ali Koç'un gönlünde teknik adamı açıkladı |Son dakika spor haberi

Bildiğin sert, kora kor maçlar oldu. 2. bölgelerde zaman zaman idareler oldu ama çok da enteresandır, fiziksel anlamda da coşkuyla, özlemle kalitelerini iyi gördüm."

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Rıdvan Dilmen Ali Koç'un gönlünde teknik adamı açıkladı |Son dakika spor haberi

14 OYUNCU KALANA DEK DEVAM EDİLECEK
"Oynanması açısından daha net düşünmemiz için, 10 dün daha görmekte fayda var. Vaka olacak mı, olursa ne yapacaklar? Olursa diye kararını verdiler. Sayın Nihat Özdemir için de bu kararlar önemli, UEFA da yönlendirmede bulunuyor. 14 oyuncu kalana kadar devam edecek Almanya'da, Türkiye'de de bu uygulamaya geçileceğini söylüyor Nihat bey."