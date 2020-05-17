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Rıdvan Dilmen Ali Koç'un gönlünde teknik adamı açıkladı |Son dakika spor haberi
Son dakika spor haberi; Fenerbahçe'nin eski yıldızı ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den flaş açıklamalar geldi. Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gönlündeki teknik direktörü canlı yayında açıkladı.
Sarı lacivertli ekip üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı.
Giriş Tarihi: 17.05.2020 23:30 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 23:38
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