Emre Kılınç: Galatasaray'a verdiğim sözden dönmem
Sivaspor'un genç oyuncusu Emre Kılınç, Galatasaray'ı seçti. Yıldız futbolcu İtalya'dan Fiorentina, İspanya’dan Celta Vigo ve Leganes'in kendisine teklif yapmasına rağmen "Galatasaray'a verdiğim sözden dönmeyeceğim" diyerek geri çevirdi.
Maddi olarak şartlar daha iyi olsa da Kılınç bu 4 takımı reddeti ve Galatasaray'ı seçti
"GALATASARAY'A VERDİĞİM SÖZDEN DÖNMEYECEĞİM''
Mert Hakan Yandaş'ı G.Saray'ın elinden kapan F.Bahçe, sarı-kırmızılıların prensip anlaşmasına vardığı Emre Kılınç için de girişimde bulundu. Emre maddi olarak daha cazip teklif almasına rağmen "Galatasaray'a verdiğim sözden dönmeyeceğim'' dedi ve olumsuz cevap verdi. Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe dışında Avrupa'dan gelen 3 ciddi teklifi de reddetti.
BU SEZON 8 GOL 6 ASİST
İtalya'dan Fiorentina, İspanya'dan Celta Vigo ve Leganes'in kadrosuna katmak istediği Emre Kılınç, tercihini bir kez daha Galatasaray'dan yana kullandı. Bu sezon 8 gol atıp 6 kez de asistle Sivasspor'un başarısında önemli pay sahibi olan Emre, Fatih Terim'in yeni sezonda en önemli hücum silahı olacak.
Kaynak:Sabah
DİĞER SPOR HABERLERİ
- 3 büyükler PFDK'ya sevk edildi
- TBF Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka'ya puan silme cezası verdi
- Milli yıldızın annesine şantaj şoku!
- F.Bahçe'den ayrılan Datome'nin yeni takımı belli oldu
- Barça'ya şampiyonluk yolunda ağır yara!
- Fenerbahçe'den Diego Perotti hamlesi!
- TFF o liglerin oynatılmamasına karar verdi
- Trabzonspor'da sakatlar sahaya indi
- Galatasaray'da Terim'den radikal karar! Sil baştan kuracak
- Beşiktaş Papiss Cisse ile pazarlık masasında
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK aktüel 1 Temmuz 2020 kataloğu: O üründe "15 TL değerinde D&R Hediye Çeki" İşte aktüel ürünler...
- Altın 8 yılın zirvesine yakın! Yeni rekor gelecek mi? 1 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- "Amerikan askeriyim" diyerek dolandırıcılık yapan Nijeryalı yakalandı
- ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! ŞOK'ta çarşamba kampanyaları neler?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman?
- Son dakika: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2020 ATA AÖF final sonuçları sorgulama!
- ÖSYM takvimi: KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ne zaman? KPSS lise sınavı ne zaman yapılacak?
- KPSS başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS ne zamaan?
- KPSS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı! KPSS lisans, ÖABT başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar?
- Heyecan sürüyor! KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?
- sinavbasvuru.anadolu.edu.tr: Halkbank personel alımı başvuru ekranı! 2020 Banko Hizmetleri Asistanı şartları neler?
- Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir?