01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Emre Kılınç: Galatasaray'a verdiğim sözden dönmem

Sivaspor'un genç oyuncusu Emre Kılınç, 'ı seçti. Yıldız futbolcu İtalya'dan Fiorentina, ’dan Celta Vigo ve Leganes'in kendisine teklif yapmasına rağmen "Galatasaray'a verdiğim sözden dönmeyeceğim" diyerek geri çevirdi.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020
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EMRE KILINÇ: GALATASARAY'A VERDİĞİM SÖZDEN DÖNMEM

Maddi olarak şartlar daha iyi olsa da Kılınç bu 4 takımı reddeti ve 'ı seçti

"GALATASARAY'A VERDİĞİM SÖZDEN DÖNMEYECEĞİM''
Mert Hakan Yandaş'ı G.Saray'ın elinden kapan F.Bahçe, sarı-kırmızılıların prensip anlaşmasına vardığı Emre Kılınç için de girişimde bulundu. Emre maddi olarak daha cazip teklif almasına rağmen "Galatasaray'a verdiğim sözden dönmeyeceğim'' dedi ve olumsuz cevap verdi. 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe dışında Avrupa'dan gelen 3 ciddi teklifi de reddetti.

BU SEZON 8 GOL 6 ASİST
İtalya'dan Fiorentina, 'dan Celta Vigo ve Leganes'in kadrosuna katmak istediği Emre Kılınç, tercihini bir kez daha Galatasaray'dan yana kullandı. Bu sezon 8 gol atıp 6 kez de asistle Sivasspor'un başarısında önemli pay sahibi olan Emre, 'in yeni sezonda en önemli hücum silahı olacak.

Kaynak:Sabah

Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması SİVASSPOR'DAN EMRE KILINÇ VE MERT HAKAN YANDAŞ AÇIKLAMASI

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