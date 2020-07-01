Galatasaray Mert Hakan'ın acısını çıkaracak! Sürpriz hamle
Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kazandı. Sivasporlu Mert Hakan Yandaşı'ı Fenerbahçe'ye kaptıran sarı kırmızılı takım, bu transferin rövanşını almak istiyor. Cimbom, sarı lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu ünlü sol beki kadrosuna katmak için devreye girdi.
Galatasaray ile Kwadwo Asamoah'ın yolları bir kez daha kesişmek üzere. Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2018 yılı yaz transfer döneminde oyuncu ile prensipte anlaşan ve Galatasaray'a gelmesi beklenen oyuncunun son anda İnter'i tercih etmesiyle transfer suya düşmüştü. Ancak İtalyan ekibinde çok da mutlu olmayan 31 yaşındaki futbolcu, 2 yıl gecikmeli de olsa Galatasaray'a gelme ihtimali bulunuyor.
KWADWO ASAMOAH'I TRANSFER EDECEK
İtalyan kaynaklı Radio'nun haberine göre; Sarı-kırmızılılar Saracchi'nin yerine İnter'den ayrılması gündemde olan Kwadwo Asamoah'ı transfer edecek. Haberde, Saracchi'nin, geri dönmesinin ardından Genoa'ya transfer olacağı iddia edildi. Ayrıca, Asamoah'ın İnter'e gelmeden önce Galatasaray'la anlaştığı ancak transferin gerçekleşmediği de hatırlatıldı.
İTALYAN DEVİ INTER'DEN AYRILACAK
Cimbom, Kwadwo Asamoah'ı alarak oyuncuyu isteyen ezeli rakibi Fenerbahçe'den de Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını alacak. Asamoah'ın, sol bek, sol kanat ve ön liberoda forma giyebilmesi teknik heyetin ilgisini çeken özellikleri arasında. Inter'e bedelsiz transfer olan oyuncunun, İtalyan ekibinden bonservisini alıp Galatasaray'a gelmesi bekleniyor. Bu sezon Serie A'da sadece 8 maçta forma şansı bulunca İnter'den kesin olarak ayrılma kararı almıştı.
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