01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber

Son dakika haberi...'de 'ın Başakşehir ile 1-1 kaldığı maçta sakatlanarak oyunu terk eden Lemina'dan kötü haber geldi.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020
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GALATASARAY'A MARİO LEMİNA'DAN KÖTÜ HABER!

, 'nın adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Skorer'in edindiği bilgiye göre Gabon'lu yıldızın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

İşte resmi siteden yapılan açıklama

Oyuncumuz Mario Lemina'nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

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