Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber
Son dakika haberi...Süper Lig'de Galatasaray'ın Başakşehir ile 1-1 kaldığı maçta sakatlanarak oyunu terk eden Lemina'dan kötü haber geldi.
Galatasaray, Mario Lemina'nın adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Skorer'in edindiği bilgiye göre Gabon'lu yıldızın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
İşte resmi siteden yapılan açıklama
Oyuncumuz Mario Lemina'nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş Papiss Cisse ile pazarlık masasında
- Milli yıldızın annesine şantaj şoku!
- Napoli milli futbolcumuzla anlaştı!
- Barça'ya şampiyonluk yolunda ağır yara!
- Galatasaray'ın yeni kalecisi kim olacak?
- Emre Kılınç: Galatasaray'a verdiğim sözden dönmem
- Trabzonspor'da sakatlar sahaya indi
- Formula 1 yarışları ne zaman başlıyor?
- Manuel Pellegrini Fenerbahçe'ye şartını koydu!
- TFF o liglerin oynatılmamasına karar verdi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hız tutkunlarına müjde! Formula 1 2020 ne zaman başlıyor? F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
- SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: KPSS 2020/8 atama sonuçları sorgulama! 2020 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
- Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı! 2020 GİB MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeyecek?
- Son dakika: Eğlence mekanları bugün açılacak mı? 1 Temmuz nargile kafeler, eğlence yerleri ne zaman açılacak?
- Bugün nereler açılacak? 1 Temmuz sinema salonları, oyun salonları, düğün salonları, internet kafeler açıldı mı?
- ŞOK aktüel 1 Temmuz 2020 kataloğu: O üründe "15 TL değerinde D&R Hediye Çeki" İşte aktüel ürünler...
- Altın 8 yılın zirvesine yakın! Yeni rekor gelecek mi? 1 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- "Amerikan askeriyim" diyerek dolandırıcılık yapan Nijeryalı yakalandı
- ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! ŞOK'ta çarşamba kampanyaları neler?