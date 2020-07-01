Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber

Galatasaray, Mario Lemina'nın adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Skorer'in edindiği bilgiye göre Gabon'lu yıldızın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

İşte resmi siteden yapılan açıklama

Oyuncumuz Mario Lemina'nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.