Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay iddialı konuştu
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, şampiyonluk yarışında avantaj yitirdiklerini, iddialarının devam ettiğini belirtti. Çalımbay "Kasımpaşa maçından mutlaka puan ya da puanlar almamız gerekiyor, bütün arkadaşlar bunun farkında. Sadece avantajımızı yitirdik, iddiamız devam ediyor" dedi.
Karşılaşmada şanssız olduklarını vurgulayan Çalımbay, "Maçın başında penaltı kaçırdık, topumuz direkten döndü. Kaçırdığımız goller oldu. Bunlardan biri gol olsaydı o maç farklı olacaktı. Maçta baskıyı ele aldık. Beklemediğimiz bir gol yedik. Ardından iyi de oynadık, ablukaya aldık. Son pasları değerlendiremeyince bir türlü golü atamadık." ifadelerini kullandı.
PENALTI ELEŞTİRİSİ
Müsabakada aleyhlerine verilen penaltı kararını da eleştiren Çalımbay, şunları kaydetti:
"Hakem arkadaşa da söyledim, 'Böyle bir penaltı yok.' Konu Sivasspor olunca penaltısı verilmiyor ama bize karşı rahatça verebiliyorlar. Çok üzüldük, faulü penaltı olarak değerlendirmek doğru değil. Çok büyük haksızlık oldu. Bu maçı çevirmek için her şeyi yaptık ancak penaltıyı kaçırmamız bizim için çok büyük dezavantaj oldu. Futbolun içinde bunlar yaşanıyor ama hakemlerin bu yaptıklarını kabul etmiyorum. Hakem hatalarından hiç maç kazanmadık ama hakem hatalarından çok puan kaybettik. Onlardan biri de bu maçtı."
"SADECE AVANTAJIMIZI YİTİRDİK, İDDİAMIZ DEVAM EDİYOR"
Ligde 5 Temmuz Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile final gibi bir maça çıkacaklarını belirten Çalımbay, sakatlığı bulunan oyuncularının iyileşmesi durumunda karşılaşmaya tam kadro gideceklerini ifade etti.
Kayserispor müsabakasının telafisi için Kasımpaşa maçından puan ya da puanlarla dönmeyi hedeflediklerini aktaran Çalımbay, açıklamasını şöyle tamamladı:
"Kolay bir maç olmayacak, Kasımpaşa tanıdığım bir takım. Son haftalarda gayet iyi gidiyorlar. İnsanlar bizim maçlarımıza bakarak, maçların kolay olduğunu düşündü ama öyle değil. Can derdinde olan takımlar daha iyi konsantre oluyor, çok iyi mücadele ediyor. Sürpriz sonuçlar alabiliyorlar. Bu yüzden Kasımpaşa maçından mutlaka puan ya da puanlar almamız gerekiyor. Bütün arkadaşlar bunun farkında. Sadece avantajımızı yitirdik, iddiamız devam ediyor."
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