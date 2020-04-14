Fenerbahçe Kwadwo Asamoah konusunda kararlı
Fenerbahçe'de sorunların odak noktası haline dönen sol bek konusu, önümüzdeki sezon kesin olarak çözülecek. Bu konuda kararlı adımlar atmaya hazırlanan sarı lacivertli yönetimin listesindeki ilk oyuncu Kwadwo Asamoah.
Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında yer alan Kwadwo Asamoah ile ilgili İtalya'dan müjdeli haber geldi. Corriere Dello Sport, oyuncunun Inter'le sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaştığını, Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme teklifine "evet" dediğini yazdı. Gazete Asamoah'ın Alman kulübü Hoffenheim'ı da reddettiğini iddia etti. Sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan Inter'in sol beki geçtiğimiz sezon G.Saray'ın da transfer listesinde yer almıştı.
LUGANO'DAN CAVANİ'YE DAVET
32 yaşındaki Asamoah'ın sözleşmesinin feshedilmesiyle beraber Samuel Johnson'ın da aracılığıyla Fenerbahçe ile imzalayacağı gelen bilgiler arasında. Bu arada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano, Kanarya'nın da listesinde olan Cavani'yi yöneticisi olduğu Sao Paulo'ya davet etti. Kontratı sezon sonunda biten ve PSG'den ayrılma kararı alan Edinson Cavani'ye Diego Lugano'dan dikkat çeken bir teklif geldi. Lugano, "O Boca'ya gitmeden önce benimle Sao Paulo'ya gelecek" ifadelerini kullandı.
MEVLÜT'E BİR TALİP DAHA
Fransız kulüplerinin yakın markajındaki Fenerbahçe'nin golcüsü Mevlüt Erdinç'e teklif gelmeye devam ediyor. Tecrübeli oyuncuyu forma giydiği ilk kulüp olan Sochaux'nun istediği ifade edildi. Şu anda Ligue 2'de mücadele eden Sochaux'nun sezon bitiminde Mevlüt'le görüşüp teklif yapacağı belirtiliyor. Mevlüt ile Metz, Dijon ve Nice takımlarının da adı geçiyor.
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