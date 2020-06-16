16 Haziran 2020, Salı
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Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması

Başkanı , 'ın gündemindeki Emre Kılınç ve hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Otyakmaz, "Kendileriyle konuştuk. Herhangi bir takıma imza atmadıklarını söylüyorlar." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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EMRE KILINÇ VE MERT HAKAN YANDAŞ AÇIKLAMASI

Başkanı , son günlerde adları haberlerinde sıkça geçen Emre Kılınç ve hakkında, "Kendileriyle konuştuk. Herhangi bir takıma imza atmadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla biz de ligde bulunduğumuz durum ve yer itibarıyla kendilerine bir teklif yapacağız" dedi.

"MERT HAKAN VE EMRE'YE TEKLİF YAPACAĞIZ"

Transferin gözde isimleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Kendileriyle konuştuk. Herhangi bir takıma imza atmadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla biz de ligde bulunduğumuz durum ve yer itibarıyla kendilerine bir teklif yapacağız. Ama biraz da onlarla imza attığı iddia edilen takımlara bu soruları sorun. Bakalım onlar ne diyecekler, ben de onu merak ediyorum. Çok sessiz kalınıyorsa bilmiyorum. Peki neden yayınlanıyor bu tür yayınlar bilemiyorum."

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