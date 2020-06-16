Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, son günlerde adları transfer haberlerinde sıkça geçen Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş hakkında, "Kendileriyle konuştuk. Herhangi bir takıma imza atmadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla biz de ligde bulunduğumuz durum ve yer itibarıyla kendilerine bir teklif yapacağız" dedi.

"MERT HAKAN VE EMRE'YE TEKLİF YAPACAĞIZ"

Transferin gözde isimleri Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile ilgili de açıklamalarda bulunan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Kendileriyle konuştuk. Herhangi bir takıma imza atmadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla biz de ligde bulunduğumuz durum ve yer itibarıyla kendilerine bir teklif yapacağız. Ama biraz da onlarla imza attığı iddia edilen takımlara bu soruları sorun. Bakalım onlar ne diyecekler, ben de onu merak ediyorum. Çok sessiz kalınıyorsa bilmiyorum. Peki neden yayınlanıyor bu tür yayınlar bilemiyorum."