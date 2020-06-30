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Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı

Son dakika haberi...Fenerbahçe Beko'da koç Obradovic'in ardından yıldız ile yollar resmen ayrıldı.

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Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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FENERBAHÇE'DE FLAŞ AYRILIK!

İşte resmi siteden yapılan açıklama

2015-16 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan , mevcut sözleşmesini Kulübümüz ile anlaşarak sonlandırmış ve kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır.
Gigi Datome'nin Fenerbahçe formasını terlettiği süre boyunca takımımıza katkıları, yalnızca attığı sayılar ya da yaptığı istatistiklerle sınırlı kalmamıştır. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın asla pes etmeyen karakterinin en önemli temsilcilerinden biri olan Gigi, soyunma odamızda yaratılan ve parkeye de yansıyan ekip ruhunun kilit isimlerinden biri olmuştur.

Takımımıza basketbol oyununun her anında ve alanında üstün katkıları olan Datome, saha dışında sergilediği örnek sporcu duruşuyla da bizleri her daim gururlandırmış, ülkemize olan bağlılığı ve sevgisiyle de hepimizin takdirini kazanmıştır.

Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasındaki yerini çoktan almış olan Gigi Datome'ye, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geride kalan bölümünde kendisine sonsuz başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Obradovic ile yollarını ayırdı SON DAKİKA HABERİ: FENERBAHÇE, OBRADOVİC İLE YOLLARINI AYIRDI

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