Falcao'nun eşinden Türkiye'nin sağlık sistemine büyük övgü

Bebeklerinin Türkiye'de dünyaya geleceğini söyleyen Lorelei Taron, Türkiye'deki sağlık sisteminin de harika olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK HİZMETLERİ BENİ BÜYÜLEDİ"



Bebeğimiz burada doğacak. Zaten 2 ayım kaldı. Türkiye'deki sağlık hizmetleri beni büyüledi. Hatta Türkiye'de birçok bebek doğurabilirim.



Lorelei Taron, "Aslında evliliğimin başları zordur. 19 yaşında evlendim. Farklı bir dünyadaydım. Ancak Falcao ile evlendiğimizde hayatım elbette değişti. Bunu da söyleyebilirim. Maçlar, seyahatler ve her konua ona eşlik ettim, birbirimize yardımcı olduk." diye konuştu.