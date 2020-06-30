30 Haziran 2020, Salı
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Falcao'nun eşinden Türkiye'nin sağlık sistemine büyük övgü

Galatasaraylı Falcao'nun eşi Lorelei Taron, basınına ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Bebeklerinin Türkiye'de dünyaya geleceğini söyleyen Lorelei Taron, Türkiye'deki sağlık sisteminin de çok iyi olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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FALCAO'NUN EŞİNDEN TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SİSTEMİNE BÜYÜK ÖVGÜ

Bebeklerinin 'de dünyaya geleceğini söyleyen Lorelei Taron, Türkiye'deki sağlık sisteminin de harika olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK HİZMETLERİ BENİ BÜYÜLEDİ"

Bebeğimiz burada doğacak. Zaten 2 ayım kaldı. Türkiye'deki sağlık hizmetleri beni büyüledi. Hatta Türkiye'de birçok bebek doğurabilirim.

Lorelei Taron, "Aslında evliliğimin başları zordur. 19 yaşında evlendim. Farklı bir dünyadaydım. Ancak Falcao ile evlendiğimizde hayatım elbette değişti. Bunu da söyleyebilirim. Maçlar, seyahatler ve her konua ona eşlik ettim, birbirimize yardımcı olduk." diye konuştu.

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