30 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Ryan Babel Ajax'tan resmen ayrıldı

Son dakika haberi... Ajax'ın devre arasında Galatasaray'dan kiraladığı , ekibiyle sözleşme süresi doldu ve Hollanda temsilcisi ayrılığı duyurdu.

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Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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RYAN BABEL AJAX'TAN RESMEN AYRILDI

Ajax, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 33 yaşındaki Hollandalı futbolcu 'e ve Benfica'dan kiralanan Bruno Varela'ya veda etti. Ajax'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Buradaki son günleri. Gelecekte başarılar" ifadesi kullanıldı.

Böylece Galatasaray'da 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ryan Babel Sarı-kırmızılı takıma geri dönmüş oldu

Ajax Ryan Babel kararını verdi AJAX RYAN BABEL KARARINI VERDİ

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