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Son dakika: Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

Son dakika haberleri... A 'nın 2020-2021 'nde yapacağı grup maçlarının yeni programı belli oldu.

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Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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TÜRKİYE'NİN UEFA ULUSLAR LİGİ'NDEKİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU

A 'nın 2020-2021 'nde yapacağı grup maçlarının yeni programı belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, B Ligi 3. Grup'ta , ve ile eşleşen ay-yıldızlılar, ilk maçına 3 Eylül'de, son müsabakasına ise 'da çıkacak.

Milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde 2020'de oynayacağı grup maçlarının programı şöyle:

3 Eylül:

-Macaristan

6 Eylül:

Sırbistan-Türkiye

11 Ekim:

Rusya-Türkiye

14 Ekim:

Türkiye-Sırbistan

15 Kasım:

Türkiye-Rusya

18 Kasım:

Macaristan-Türkiye

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