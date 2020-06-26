26 Haziran 2020, Cuma
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Galatasaray virüs testlerinin sonucunu açıkladı

'da yapılan korona virüs testlerinin sonucu negatif çıktı. Oyuncular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

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Giriş Tarihi: 26.06.2020
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, yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama;

Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (26 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

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