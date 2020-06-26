Galatasaray virüs testlerinin sonucunu açıkladı

Galatasaray, yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama;

Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (26 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü