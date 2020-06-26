Galatasaray'ın istediği Oğulcan Çağlayan sözleşmesini feshetti

Galatasaray ile anlaştığı haberleri varken bir anda Rizespor'un tek taraflı opsiyonu kullanarak "sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını" açıkladığı Oğulcan Çağlayan sözleşmesini feshetti.

24 yaşındaki oyuncu, kontratının haksız şekilde uzatıldığını belirterek TFF'ye başvurdu ve Rizespor ile yollarını ayırdı.

"TEK İSTEĞİM GALATASARAY"

Oğulcan Çağlayan, "Tek isteğim Galatasaray'da oynamak. Bu nedenle başka tekliflerle ilgilenmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.