26 Haziran 2020, Cuma
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Galatasaray'ın istediği Oğulcan Çağlayan sözleşmesini feshetti

, 'ın istediği 'ın sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı. Galatasaray'da oynamak istediğini açıklayan Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti.

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Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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OĞULCAN ÇAĞLAYAN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

ile anlaştığı haberleri varken bir anda Rizespor'un tek taraflı opsiyonu kullanarak "sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını" açıkladığı sözleşmesini feshetti.

24 yaşındaki oyuncu, kontratının haksız şekilde uzatıldığını belirterek TFF'ye başvurdu ve Rizespor ile yollarını ayırdı.

"TEK İSTEĞİM GALATASARAY"

Oğulcan Çağlayan, "Tek isteğim Galatasaray'da oynamak. Bu nedenle başka tekliflerle ilgilenmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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