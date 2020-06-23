23 Haziran 2020, Salı
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Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklama! Anneme sövenler oldu

-Alanyaspor maçının ardından çıkan gerginlik hakkında açıklama yapan , "Alanyasporlu idarecilerden ölmüş anneme sövenler oldu." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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AHMET AĞAOĞLU: ANNEME SÖVENLER OLDU

Başkanı , "Alanyasporlu idarecilerden ölmüş anneme sövenler oldu. Alkollü olduğumu söylemişler. Ben doğduğumdan beri ağzıma alkol koymadım. Şimdi alkol testi yaptıracağım" şeklinde konuştu.

Detaylar gelecek...

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