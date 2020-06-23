Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklama! Anneme sövenler oldu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Alanyasporlu idarecilerden ölmüş anneme sövenler oldu. Alkollü olduğumu söylemişler. Ben doğduğumdan beri ağzıma alkol koymadım. Şimdi alkol testi yaptıracağım" şeklinde konuştu.

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