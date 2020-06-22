Trabzonspor Alanya'da yediği son dakika golüyle 2-2 berabere kaldı
Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor, Antalya'da karşı karşıya geldi. 90+5. dakikada Bakasetas'ın golüne engel olamayan Trabzonspor, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 28. haftasında zirve el değiştirdi. Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 2 puan bırakan Trabzonspor, liderliği Başakşehir'e kaptırdı.
Alanya'daki zorlu mücadele 2-2 sona ererken ev sahibi ekibin gollerini Cisse ve Bakasetas, bordo-mavili takımın gollerini ise Abdülkadir Ömür ve Novak kaydetti.
Bakasetas'ın son dakikalarda attığı golle 1 puana razı olan Karadeniz ekibi 57 puana yükselirken, Alanyaspor ise 44 puana çıktı.
Süper Lig'de 28. haftayı 59 puanlı Başakşehir ilk sırada tamamladı.
:: MAÇTAN DAKİKALAR ::
7. dakikada Caulker'ın hatalı pasında ceza sahası dışı sol çaprazında Sörloth topla buluştu. Kaleye sokulan Sörloth'un yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Abdulkadir Ömür'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
9. dakikada Cisse'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan kornere çeldi.
45+1. dakikada sol taraftan Nsakala'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cisse'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
45+4. Dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
49. dakikada Pereira'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Marafona kornere çeldi.
51.dakikada ceza yayı önünden Abdulkadir Ömür'ün savunma arkasında gönderdiği pasında Novak topla buluştu. Novak'ın vuruşunda top kaleci Morafana'dan döndü. Yeniden vuruşunu yapan Novak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2
60. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde Caulker'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
80. dakikada Hosseini'nin Salih Uçan'a yaptığı müdahaleyi hakem Atillar Karaoğlan direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi.
82. dakikada N'sakala'nın Abdulkadir Ömür'e yaptığı hareketi hakem Atilla Karaoğlan sarı kart olarak değerlendirdi. Önceden sarı kartı bulunan N'sakala ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.
90+5. dakikada Tzavellas'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
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