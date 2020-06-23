Son dakika: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklamalar

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Maçın gergin geçeceğini biliyordum ama bu düzeyde beklemiyordum.

Başlama düdüğü ile birlikte hakaret etmeye başladılar. Atılan gollerden sonra acayip hareketler, hakaretler yapıldı. Maçın bitiş düdüğüyle ciddi bir gerginlik yaşandı.

Mevlüt Çavuşoğlu aşırı derece saygı duyduğum bir insan ve benim yaklaşık 15 yıldır tanıdığım bir insan.

Alanya'da maç öncesi bizimle herhangi bir ilgilenme olmadı. Bize karşı ciddi tahrik vardı.

"ANNEMİZE KÜFÜR ETTİLER"

Tam çıkışa yönelirken saha içinden 'Annenizi bilmem ne yaptıklarım' diye bağırınca... Tamam babaya küfür bir nebze de anneye küfür edilince filmin koptuğu yer oldu. Bu kişinin kulüp müdürü olduğunu, Başakşehir kulübünün hayranı olduğunu öğrendik. Ben kendi adıma camiamızdan ve Türk halkından özür diliyorum.

Senin yöneticinin Hüseyin Hoca'ya küfür etmediğinden emin misin?

