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Son dakika: Galatasaray'da Falcao şoku!

Son dakika haberi... , Kolombiyalı golcü 'nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 22.06.2020
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GALATASARAY'DA FALCAO ŞOKU!

Sarı-kırmızılı takımın dün Gaziantep Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede bir gole imza atan 34 yaşındaki 'nun, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildi.

'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Radamel Falcao'nun, bugün yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yıldız futbolcu dün oynanan maçın 74. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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