Son dakika: Galatasaray'da Falcao şoku!
Son dakika haberi... Galatasaray, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı takımın dün Gaziantep Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede bir gole imza atan 34 yaşındaki Falcao'nun, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Radamel Falcao'nun, bugün yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Yıldız futbolcu dün oynanan maçın 74. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi
- Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı
- La Liga'da 8 hafta kala lider değişti
- Trabzonspor'da gündem hakem hataları! Camia bir araya geldi
- Fenerbahçe'yi yıllar sonra devirdiler
- Emre Bol, Fenerbahçe'ye verdi veriştirdi: Ali babanın çiftliğine dönmüş
- Fatih Terim'den maç sonu zehir zemberek açıklamalar
- Flaş Emre Belözoğlu açıklaması!
- Sivasspor, Konya'da yara aldı
- Galatasaray son dakikada yıkıldı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?
- Son dakika: Kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?
- TOKİ Edirne Merkez kura sonuçları isim listesi: 2020 Edirne TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?
- Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Rize 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Rize Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- İstanbul'da ucuz ev ilanları yayımlandı! 120 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz! İşte en uygun satılık evler
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: 2020 Haziran sözlü sınav ne zaman yapılacak?
- eba.gov.tr: EBA seminer canlı yayın izle! 2020 MEB EBA öğretmen girişi nasıl yapılır?
- Maske cezası ne kadar? Maske takma zorunluluğu hangi illerde? İşte maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller
- Son dakika: Altın kritik seviyede! 22 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi?