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Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mustafa Cengiz'den flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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FALCAO GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Başkanı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, maaşında indirim yapmadığı gerekçesiyle takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edilen Radamel Falcao hakkında flaş sözler söyledi.

Radamel Falcao 'dan ayrılacak mı? Spor basını günlerdir bu sorunun yanıtını bekliyordu. Galatasaray Başkanı , Kolombiyalı yıldız golcü Falcao'nun takımdan ayrılacağı yönünde iddialar hakkında da konuşarak, "Kimin gelip gideceği hakkında bir şey diyemem. Bir futbolcu hakkında hiçbir şey demedim, demem. Bizim kadromuzda olan oyuncular dünyanın en iyisidir. Teklifler gelir, teklifler gider. Bana intikal eden bir şey yok. İntikal etmeyen hiçbir şey hakkında da konuşmam."

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