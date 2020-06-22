Trabzon Barosu’ndan Göksel Gümüşdağ hakkında suç duyurusu

Dün Trabzon'da yayın yapan 5 yerel gazetenin "Her yol O'na çıkıyor" başlığıyla gündeme getirdiği Göksel Gümüşdağ, Mehmet Baykan, Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen ve Abdurrahman Arıcı'nın TFF içerisinde örtülü bir yapı kurduğu iddia edildi.

HEDEF BAŞAKŞEHİR'İ ŞAMPİYON YAPMAK

Başakşehir Kulübü'nü şampiyon yapmak ve Trabzonspor'u şampiyonluk yarışından kopartmak amacıyla hakemler üzerinden operasyon çektiğine yönelik iddiaları gerekçe gösteren Trabzon Barosu üç sayfalık bir başvuru dilekçesi hazırladı. Trabzon Barosu adına Genel Sekreter Duygu Keleş Aydın'ın yaptığı suç duyurusunda çarpıcı iddialar yer aldı.

İşte o iddialar;

"-07/03/2020 tarihinde Gaziantep'te oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor müsabakasında maç 1-1 devam ederken uzatma dakikalarında Trabzonspor'un attığı nizami gol yine müsabaka hakemi Halis Özkahya tarafından iptal edilmiş ve Trabzonspor'un 2 puanı gasp edilmiştir.

- 15/03/2020 tarihinde Trabzon'da oynanan Trabzonspor - Medipol Başakşehir müsabakası 1-1 devam ederken Medipol Başakşehir oyuncusu Skrtel'in yaptığı penaltı hareketinin müsabaka VAR hakemi Mete Kalkavan tarafından görmezlikten gelinmek suretiyle yine Trabzonspor'un 2 puanının gasp edildiği taraflı tarafsız tüm spor kamuoyu tarafından dile getirilmiştir.

- 08/02/2020 tarihinde Ankara'da oynanan Gençlerbirliği - Trabzonspor müsabakası esnasında Trabzonspor'un önemli oyuncularından olan Alexander Sorloth'a rakip takım oyuncusunun bilerek ve isteyerek arkadan 4-5 kere tekme atmasına sessiz kalınmış akabinde de Sorloth'a direkt kırmızı kart gösterilerek Trabzonspor hem müsabakada 10 kişi bırakılmış hem de gelecek maçlar için en önemli oyuncusundan mahrum kalmıştır.

- Son olarak 19/06/2020 tarihinde Ankara'da oynanan Ankaragücü - Medipol Başakşehir Futbol Kulübü müsabakasında, müsabaka 1-0 Ankaragücü'nün lehine devam ederken Ankaragücü'nün atmış olduğu yüzde yüzlük gol ofsayt gerekçesiyle müsabaka hakemi Hüseyin Göçek tarafından iptal edilmiştir.

BAŞAKŞEHİR LEHİNE SONUÇLAR

Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor'un şampiyonluk iddiası olan takımlar olduğu değerlendirildiğinde hakemler üzerinden yapılan operasyonlarla şampiyonlukta iddialı takımların şampiyonluk iddiası azaltılmaya çalışılarak şüphelilerin organize şekilde şampiyon yapmaya çalıştığı Medipol Başakşehir Futbol Kulübü lehine sonuçlar ürettikleri anlaşılmaktadır.

HÜSEYİN GÖÇEK İDDİASI!

Ayrıca yaklaşık 40 hakemin görev yaptığı Süper Lig'de, Hüseyin Göçek'in 27 haftasının geride kaldığı müsabakaların 9 haftasında Medipol Başakşehir maçlarında görevlendirilmesi ise tesadüf olamayacağı gibi TFF'nin hakem görevlendirmesi tarihinde bir ilk olduğunu da düşünüyoruz. Bunun nedenlerinin yukarıda izah ettiğimiz nedenler olduğu değerlendirilerek tüm şüphelilerin cezalandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımızla talep ediyoruz."

TRABZON YEREL BASININDAN HABERLER

A.Gücü-Başakşehir maçındaki tartışmalı pozisyonların ardından Trabzon'da dün yayınlanan yerel gazeteler ortak manşetle çıktı ve şok iddialarda bulundu. İddiaların merkezinde ise Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ vardı. İşte haberden alıntılar:

TFF'DE ÖRTÜLÜ YAPI!

"Göksel Gümüşdağ 16 yıldır TFF'nin içinde ve burada örtülü bir yapı kurdu. Kimi zaman başkanları belirliyor, kimi zaman ikinci adamları. Bugünkü federasyonda en etkili adamı Mehmet Baykan. MHK'da da hakem atamalarını gerçekleştiren Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen. Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı da Gümüşdağı'ın avukatı. Balcı'nın ordağı ortağı PFDK Başkanı Aytaç Yüksel. Temsilciler Başkanı Abdurrahman Arıcı da Gümüşdağ'ın adamı. Gümüşdağ'ın tek hedefi Başakşehir'i şampiyon yapmak."

GÜMÜŞDAĞ, GÖÇEK VE ÖZKAHYA'YI KURTARDI

"Gümüşdağ'ın koruduğu hakemler sahadaki görevlerini aynen yerine getiriyor. Kimileri kendisini kurtardığı için diyet borcunu ödüyor, kimileri ise aldıklarının karşılığını... Geçen sezon oynanan G.Saray- Konyaspor maçının son dakikasında Konyaspor lehine penaytı kararı veren Hüseyin Göçek ve VAR hakemi Halis Özkahya'nın MHK tarafından kızağa çekilmesi gündeme gelmişti. Ama Gümüşdağ, Trabzonspor'un imza atmadığı bir bildiriyle bazı kulüpleri de yanına alarak iki hakemin görevlerine geri dönmesini sağlamıştı."

GRUPLARA AYRILMIŞ DURUMDALAR

"İki hakem bu sezon Sörloth'un kırmızı kart (Hüseyin Göçek) görmesi ve Abdülkadir Ömür'ün nizami golünün (Halis Özkahya) VAR'da iptal edilmesi gibi skandal ötesi kararlar vermişlerdi. Abdurrahman Arıcı, Metin Tokat ve Cüneyt Çakır'a bağlı olarak hareket eden, kendi aralarında ise "İzmir Grubu", "Arıcı Grubu", "Tokat Grubu" olarak tanımlanan hakemler, tek merkezden Göksel Gümüşdağ'a bağlı hareket ederek Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşme yarışına istedikleri şekilde müdahale ediyorlar."

YALOVA'YA TAYİN OLAYI!

"Özellikle Ankaragücü-Başakşehir karşılaşmasında nizami golü iptal eden Hüseyin Göçek'in aile şirketlerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tamir edilemeyen araçların gönderildiği iddiaları futbol camiasında konuşulurken yine Göksel Gümüşdağ'ın öğretmen olan Halis Özkahya'nın tayinine müdahil olarak kendisini Batman'dan Yalova'ya aldırdığı biliniyor!"

TALİMATA GÖRE DÜDÜK!

"Hakemler aldıkları talimata göre maç yönetirken ödüllendirildikleri gibi cezalandırılıyorlar da. 14 Eylül'de 1-1 biten Başakşehir-Sivasspor maçını yöneten Arda Kardeşler daha sonra sadece 1 kez (VAR hakemi olarak) Başakşehir karşılaşmalarında görev alabilirken, 24 Ağustos'ta oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Başakşehir maçını yöneten Halil Umut Meler bugüne kadar Gümüşdağ'ın maçlarında görevlendirilmedi. Yine benzer bir şekilde cezalandırılan Alper Ulusoy ise Süper Lig'de 14 hafta boyunca Başakşehir karşılaşmalarına hiç verilmedi."





KALKAVAN CEZANIN DİYETİNİ ÖDEDİ

Buna karşın sansasyonları bitmeyen Hüseyin Göçek bu sezon Başakşehir karşılaşmalarında tam 9 kez görevlendirildi. Tam 4.5 ay Başakşehir maçlarında görev alamayan "Arıcı Grubu"na bağlı hakemlerden Mete Kalkavan, Trabzonspor ile Abdurrahman Arıcı'nın kavgası sonrası Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasına atandı ve Bordo-Mavililer'in penaltısını vermeyerek 2 puanını çaldı, kendisine verilen cezanın da diyetini ödemiş oldu!"

BU SEFER TEPKİ ÇOK FARKLI OLUR

Yerel gazetelerin ortak manşeti şöyle bitti: "Liglere verilen aranın ardından Trabzonspor'un oynadığı maçlarda yaşanan fahiş hakem hataları, Başakşehir'in oynadığı maçlarda ise verilmeyen kartlar ve iptal edilen goller Gümüşdağ'ın başında olduğu 'Örtülü Yapı'nın şampiyonluk yarışına bariz şekilde müdahale ettiğini ortaya çıkarıyor! Trabzonspor ayrıcalık veya kayırma değil sahada adil bir yönetim istiyor. Bu şekildeki adaletsizliklerle yeni bir 2010- 2011 yaşanır ise, bu tekerrüre bu camia eskisinden çok daha büyük reaksiyon gösterecektir." (Takvim)