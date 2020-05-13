Hasan Şaş'tan olay sözler: Hani Falcao nerede? Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Hasan Şaş'la ilgili gerçekler ortaya çıkıyor. Hasan Şaş'ın takımın PSG karşısında aldığı ağır yenilginin ardından takım otobüsünde, oyunculara fırça atması yönetimin büyük tepkisini çekti. Şaş'ı bir kenara not alan yönetim, Terim'in de ısrarını görmezden gelerek yardımcı hocanın görevini bırakmasını istedi. İşte merakla beklenen o ayrıntılar... Giriş Tarihi: 13.05.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 09:36
Fatih Terim ile birlikte tam 6 şampiyonluk kazanan Hasan Şaş, Galatasaray'dan ayrıldı... Dün tecrübeli antrenörü istifaya götüren olayları, sebepleri sıraladık. Hasan Şaş, son 1.5-2 ay boyunca yaşananlar ve Fatih Hoca'nın 2020-21 sezonu için planlarında kendisine yer olmadığını görünce istifa etti.
Fatih Terim ile birlikte tam 6 şampiyonluk kazanan Hasan Şaş, Galatasaray'dan ayrıldı... Dün tecrübeli antrenörü istifaya götüren olayları, sebepleri sıraladık. Hasan Şaş, son 1.5-2 ay boyunca yaşananlar ve Fatih Hoca'nın 2020-21 sezonu için planlarında kendisine yer olmadığını görünce istifa etti.
TAKIM OTOBÜSÜNDE SERT ÇIKIŞ
Tecrübeli çalıştırıcı bu sorunları çözmeye çalışıp ısrarla yola çıktığı yardımcısını sezon ortasında bırakmanın doğru olmadığını en yakınındaki isimlere, başkana ve yönetime söyledi…
Peki neydi bunlar... 11 Aralık 2019'da deplasmanda Paris Saint Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sarı kırmızılıların otobüsünde birçok oyuncunun unutmadığı bir olay yaşandı. Otobüsteki bu olayı açık açık yazamayacağım... Ama bu yaşananlar özellikle yabancılar ile yardımcı antrenörü arasında kopmaya neden oldu.
TÜM TAKIMA SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Paris'te maç öncesi takım otobüsünde futbolcuların bulunduğu bölümde yaşanan bir konu üzerine Hasan Şaş, ayağa kalkar ve sarı kırmızılı oyunculara sert bir çıkışa imza atar. Bu olay birçok futbolcuyu rahatsız etmiştir. Ve takımdaki en tecrübeli yabancı isim olan Muslera'ya rahatsızlıklarını açık şekilde iletirler.