Antalyaspor-Çaykur Rizespor (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımını AHaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta Rizespor'a mağlup olan Antalyaspor, rakibine daha önce aynı sezonda iki kez yenilmedi. Antalyaspor'a konuk olduğu sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Çaykur Rizespor, tek galibiyetini Mart 2014'te aldı.
Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçı kaybetmeyen Antalyaspor, kulüp tarihinin en uzun serisini egale etmek için sahaya çıktı.
Antalyaspor 11'i: Boffin, Ersan, Podolski, Kudryashov, Fredy, Amilton, Sinan, Jahovic, Hakan, Veysel, Bünyamin
Çaykur Rizespor 11'i: Tarık, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Vetrih, Diomande, Samudio, Tunay, Garmash, Skoda
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