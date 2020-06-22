22 Haziran 2020, Pazartesi
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Antalyaspor-Çaykur Rizespor (CANLI ANLATIM)

'in 28. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının AHaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 22.06.2020
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ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR CANLI ANLATIM

'in ilk yarısındaki maçta Rizespor'a mağlup olan , rakibine daha önce aynı sezonda iki kez yenilmedi. Antalyaspor'a konuk olduğu sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen , tek galibiyetini Mart 2014'te aldı.

Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçı kaybetmeyen Antalyaspor, kulüp tarihinin en uzun serisini egale etmek için sahaya çıktı.

Antalyaspor 11'i: Boffin, Ersan, Podolski, Kudryashov, Fredy, Amilton, Sinan, Jahovic, Hakan, Veysel, Bünyamin

Çaykur Rizespor 11'i: Tarık, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Vetrih, Diomande, Samudio, Tunay, Garmash, Skoda

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