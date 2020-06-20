21 Haziran 2020, Pazar
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Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti

'in 28. haftası BTC Türk  - mücadelesine sahne oldu. Bu yıl istenilen performansı gösteremeyen Yeni Malatyaspor, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve kritik maçta 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

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Giriş Tarihi: 20.06.2020
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YENİ MALATYASPOR, GÖZTEPE'Yİ İKİ GOLLE GEÇTİ

'de 28. hafta karşılaşmalarında BtcTurk ile karşı karşıya geldi. Yeni Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Malatyaspor 2-1 kazandı.

Malatyaspor'a galibiyeti getiren goller ve Vidar Örn Kjartansson'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü kaydetti.

Bu sezon ki 7. galibiyetini alan Malatyaspor, puanını 28'e çıkardı ve 14. sıraya yükseldi. 11. mağlubiyetini alan Göztepe ise 37 puanda kaldı...

11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Robin, Mina , Sakıp, Hadebe, Chebake, Murat, Acquah, Fofana, Gökhan, Umut

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Mossoro, Serdar, Wilczek

Denizlispor: 1 Beşiktaş: 5 MAÇ SONUCU

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