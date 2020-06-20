Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
Süper Lig'in 28. haftası BTC Türk Yeni Malatyaspor - Göztepe mücadelesine sahne oldu. Bu yıl istenilen performansı gösteremeyen Yeni Malatyaspor, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve kritik maçta 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Malatyaspor 2-1 kazandı.
Malatyaspor'a galibiyeti getiren goller Umut Bulut ve Vidar Örn Kjartansson'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü Alpaslan Öztürk kaydetti.
Bu sezon ki 7. galibiyetini alan Malatyaspor, puanını 28'e çıkardı ve 14. sıraya yükseldi. 11. mağlubiyetini alan Göztepe ise 37 puanda kaldı...
11'LER
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Robin, Mina , Sakıp, Hadebe, Chebake, Murat, Acquah, Fofana, Gökhan, Umut
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Mossoro, Serdar, Wilczek
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