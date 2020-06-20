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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması

futbol takımının kaptanı 'ın siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi olduğunu açıklandı

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Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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BEŞİKTAŞ'TAN BURAK YILMAZ AÇIKLAMASI

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynanacak maç öncesi kamp yapılan otelde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen 34 yaşındaki milli oyuncunun, kongre üyelik kartını teslim aldığı belirtildi.



Başkan Çebi'nin, Burak Yılmaz'a kulüp üyeliğinin hayırlı olması temennisinde bulunduğu kaydedildi.

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