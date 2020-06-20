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Denizlispor - Beşiktaş CANLI ANLATIM

'in 28.haftasında , 'a konuk oluyor. Karşılaşmayla ilgili bütün detayları ve ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz. Denizlispor - Beşiktaş canlı anlatımı...

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Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

Geçen hafta evinde Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan 'in 28. hafta karşılaşmasında 'a konuk oluyor. İki takım 44. kez karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, Denizlispor karşısında 30-4 üstünlüğü bulunuyor. Saat 21'de başlayacak olan mücadele beIN SPORTS ekranından CANLI yayınlanacak. A Spor muhabiri iki takımdaki son dakika gelişmelerini ve muhtemel ilk 11'leri aktardı.

Öte yandan taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIMI

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Ljajic, Lens, Nkodou, Burak

Denizlispor: Tolgahan, Mustafa, Oğuz, Tiago, Berdich, Mbamba, Aissati, Murawski, Olcay, Rodallega, Sacko

Denizlispor Beşiktaş CANLI anlatım izle |Video DENİZLİSPOR BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM İZLE |VİDEO

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