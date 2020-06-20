Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği karşısında iki golle güldü
Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Ligin son sırasında yer alan Kayserispor, Henrique ve Kravets'in attığı gollerle Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti ve nefes aldı.
Süper Lig'in 28. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbirlliği karşı karşıya geldi.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta Kayserispor 36. dakikada Henrique ve 89. dakikada Kravets'in attığı gollerle 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Bu sezon ki 6. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 25'e çıkardı ve 17. sıraya yükseldi. 13. mağlubiyetini alan Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.
SAHASINDA SON 6 MAÇI KAYBETMEDİ
Kayserispor Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile sahasında oynadığı son 6 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 3 galibiyet 3 beraberlik aldı.
11'LER
Kayserispor: Lung, Dja Djedje, Yasir, Angelo, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Rienstra, Mensah, Campanharo, Henrique, Mesanovic
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Oğuz, Halil İbrahim, Toure, Arda, Berat, Yasin, Baiano, Candeias, Stancu, Sio
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