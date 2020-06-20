21 Haziran 2020, Pazar
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Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği karşısında iki golle güldü

'in 28. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ligin son sırasında yer alan Kayserispor, Henrique ve Kravets'in attığı gollerle Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti ve nefes aldı.

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Giriş Tarihi: 20.06.2020
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KAYSERİSPOR, GENÇLERBİRLİĞİ KARŞISINDA İKİ GOLLE GÜLDÜ

'in 28. haftasında ile Gençlerbirlliği karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta 36. dakikada Henrique ve 89. dakikada Kravets'in attığı gollerle 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Bu sezon ki 6. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 25'e çıkardı ve 17. sıraya yükseldi. 13. mağlubiyetini alan ise 31 puanda kaldı.

SAHASINDA SON 6 MAÇI KAYBETMEDİ

Kayserispor Hırvat teknik adam ile sahasında oynadığı son 6 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 3 galibiyet 3 beraberlik aldı.

11'LER

Kayserispor: Lung, Dja Djedje, Yasir, Angelo, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Rienstra, Mensah, Campanharo, Henrique, Mesanovic

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Oğuz, Halil İbrahim, Toure, Arda, Berat, Yasin, Baiano, Candeias, Stancu, Sio

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