Fenerbahçe'de Max Kruse'nin sonunu getiren olay
Fenerbahçe'de gündem dün akşam saatlerinde bir anda değişti. Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı fesih etmesiyle pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar da gün yüzüne çıktı. Sarı-lacivertli ekibin Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Max Kruse'nin ayrılmasındaki en önemli sebeplerden biri ise "homesick" yani memleketi olan Almanya özlemi. İlk defa Almanya dışında bir ülkede forma giyen Kruse, tekrar Bundesliga'ya dönmek istediği için böyle bir adım attı.
BANKA TEMİNATINI BOZDURURUM!
Alman futbolcu, yaşanan süreçte sarı-lacivertli yönetime 'paramı almadan idmanlara çıkmam, maçlarda da oynamam' diyerek resti çekti. Pandemi süreci öncesinde alacağı bulunmayan ve bu süreçte biriken 3 aylık parasının ödenmemesi durumunda "banka teminatını bozdururum" diyen Max Kruse, alacaklarını bu şekilde tahsil etmek istedi.
KRUSE'NİN ALMANYA ÖZLEMİ
Sarı-lacivertli ekibin Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Max Kruse'nin ayrılmasındaki en önemli sebeplerden biri ise "homesick" yani memleketi olan Almanya özlemi. İlk defa Almanya dışında bir ülkede forma giyen Kruse, tekrar Bundesliga'ya dönmek istediği için böyle bir adım attı. Edinilen bilgiye göre sezon içinde en ufak bir mazerette ülkesine gitmek isteyen hatta bunu günübirlik Türkiye-Almanya seyahatine kadar düşüren Kruse sık sık sorun yaratıyordu. Devamlı Almanya'ya giden ve Türkiye'de mutsuz olduğunu sürekli dile getiren Max Kruse, pandemi sürecini de bahane ederek böyle bir adım attı ancak işin FIFA ve CAS tarafında hala netlik kazanamış bir durum yok.
UZLAŞMA SONRASI ÖDEMELER YAPILACAK
Max Kruse'nin kulübe ihbarname çekerek alacaklarını tahsil etmek istemesi ve sözleşmesini tek taraflı feshetmesi üzerine sıkıntılı bir sürece giren Fenerbahçe yönetimi, aynı sorunla yeniden karşılaşmak istemiyor. Futbolcularla yapılan uzlaşma görüşmeleri sonrasında alacakların ödenmesini planlayacak olan sarı-lacivertli yönetim en kısa sürede bu süreci noktalayacak.
ALPER PİRŞEN: "GEREKLİ ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen ise DHA'ya yaptığı açıklamada, futbolcuların konoravirüs pandemisi öncesinde alacaklarının bulunmadığını şu anki dönemde yaşanan sıkıntılardan dolayı böyle bir durumla karşı karşıya gelindiğini ifade etti.
Futbolcularla yapılan toplantıda sunulan 2 seçenek sonrasında Max Kruse'den kulübe ihtarname geldiğini kaydeden Alper Pirşen, "Toplantıda yer alan futbolcular içinden bir tek Max Kruse ile böyle bir sorun yaşadık. Pandemi sürecinde yaşananlar 'umrumda değil gidiyorum' diyorsa bu O'nun kendi kişisel karakteridir. FIFA ve TFF kriterlerine göre uzlaşmaya gitmek istedik. Maçlar oynandığı taktirde ödemlerdi bir sorun yaşanmayacağını söyledik. Futbolcuların kafalarına takılan soruların çözümünde başka ülkelerden de örnekler verdik. Max Kruse'de genel bir mutsuzluk olduğunu da tahmin ediyoruz. Yaşananların tamamen para konusu olamadığını düşünüyoruz. Şu an gri bir olay yaşıyoruz. FIFA kurallarında 2 aylık maaşını alamayan oyuncunun 15 gün içinde sözleşmesini fesih etme hakkı var ama içinde bulunduğumuz dönemde de FIFA'nın da tavsiyeleri var. Zaten Kruse dışında da yaşanan bu süreci sorun eden, bu şekilde bir davranış sergileyen olmadı. Dün kendi içimizde de değerlendirme yaptık, gerekli önlemlerimizi aldık" dedi.
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