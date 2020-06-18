18 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de Max Kruse sözleşmesini tek taraflı feshetti!

Son dakika: Fenerbahçe'de Max Kruse sözleşmesini tek taraflı feshetti!

Son dakika haberi... 'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde apandisit ameliyatı olan Alman futbolcu Kruse, sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırdı.

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Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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FENERBAHÇE'DE FLAŞ AYRILIK

Konuyla ilgili sarı-lacivertli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından , Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır. Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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