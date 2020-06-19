19 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Kartal'a Aboubakar müjdesi! Transfer listesinde...

Kartal'a Aboubakar müjdesi! Transfer listesinde...

Siyah beyazlı takımın eski yıldızı 'dan müjdeli haber geldi. Portekiz Ligi ekiplerinden Porto, sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Kamerunlu golcüyü kadro dışı bıraktı. 'ta gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Aboubakar'ın kadro dışı kalmasının siyah-beyazlı ekibe dönme ihtimalinin yükseldiği şeklinde yorumlandı.

SPOR
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
ABONE OL
KARTAL'A ABOUBAKAR MÜJDESİ!

'a geri döneceği konuşulan için Portekiz'den yeni bir haber geldi.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre, Kamerunlu oyuncu Porto'da kadro dışı kaldı ve sezon sonunda iki rotadan birini seçecek.

Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan ve geçirdiği sakatlık sonrasında Porto'da yerini geri kazanamayan Aboubakar'ın peşinde Beşiktaş ile birlikte 'dan Rennes ve St. Etienne'in olduğu vurgulandı.

FRANSA YA DA TÜRKİYE

Gelecek sezon daha fazla süre almak isteyen 28 yaşındaki oyuncunun, henüz geleceği ile ilgili bir karar vermediği ancak ya da Fransa'nın dışında bir ülkeye gitmeyi düşünmediği belirtildi.

Porto'da bu sezon 10 maçta 2 gol atabilen Aboubakar, Beşiktaş'ta oynadığı 38 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA