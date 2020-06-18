18 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu!

Son dakika: Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu!

Son dakika haberi... Kulübü, sezon başında kiralanan ve kiralık kontratının sonuna gelen ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-20 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" denildi

SPOR
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ AYRILIĞI RESMEN DUYURDU!

, Portekizli sol bek ile devam etmeyeceklerini açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

2019-20 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Pedro Rebocho, Futbol Takımımızın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde; Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.

Pedro Rebocho'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA