Son dakika: PFDK'dan Ali Koç'a ceza
Son dakika haberleri... PFDK, sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy'a ceza verildiğini açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45, başkan vekili Semih Özsoy'a ise 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
PFDK, Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı oyuncu Adem Büyük'e 3 maç ceza verdi.
Detaylar gelecek...
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