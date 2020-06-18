18 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: PFDK'dan Ali Koç'a ceza

Son dakika haberleri... , sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle Fenerbahçe Başkanı ve başkan vekili Semih Özsoy'a ceza verildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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PFDK'DAN ALİ KOÇ'A CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı 'a 45, başkan vekili Semih Özsoy'a ise 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

, Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı oyuncu Adem Büyük'e 3 maç ceza verdi.

Detaylar gelecek...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ PFDK'YA SEVK EDİLDİ

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