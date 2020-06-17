17 Haziran 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

Kulübü Başkanı , sportmenliğe ayrılı açıklamaları gerekçesiyle Türkiye Federasyonu () Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na () sevk edildi.

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Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ PFDK'YA SEVK EDİLDİ

'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" A.Ş. Kulübü'nün 15.06.2020 tarihinde Kulüp Başkanı'nın FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 15.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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