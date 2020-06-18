Fenerbahçe Beko'dan Obradoviç hamlesi

Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Zeljko Obradovic konusu mutlu sona ulaştı.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sırp koç ile yeniden anlaşmaya vardı.



BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

Fenerbahçeli yetkililer, Obradovic ile yeni sözleşmenin detaylarını konuştu ve anlaşmada mutlu sona ulaşıldı.

AVRUPA KUPASI KAZANMIŞTI

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe ile sayısız başarılara imza atarken, 2016-17 sezonunda Euroleague şampiyonluğu kazanmıştı.