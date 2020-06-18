18 Haziran 2020, Perşembe
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Fenerbahçe Beko'dan Obradoviç hamlesi

Beko, hocası için transfer çalışması başlattı. A Spor muhabiri , sarı lacivertlilerin Sırp koç ile yeniden anlaşmaya vardığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 18.06.2020
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FENERBAHÇE BEKO'DAN OBRADOVİÇ HAMLESİ

'de yılan hikayesine dönen konusu mutlu sona ulaştı.

A Spor muhabiri 'un haberine göre , sezon sonunda sözleşmesi sona erecek koç ile yeniden anlaşmaya vardı.

BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

Fenerbahçeli yetkililer, Obradovic ile yeni sözleşmenin detaylarını konuştu ve anlaşmada mutlu sona ulaşıldı.

AVRUPA KUPASI KAZANMIŞTI

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe ile sayısız başarılara imza atarken, 2016-17 sezonunda Euroleague şampiyonluğu kazanmıştı.

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