Fenerbahçe Beko'dan Obradoviç hamlesi
Fenerbahçe Beko, Sırp hocası Zeljko Obradovic için transfer çalışması başlattı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, sarı lacivertlilerin Sırp koç ile yeniden anlaşmaya vardığını duyurdu.
Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Zeljko Obradovic konusu mutlu sona ulaştı.
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sırp koç ile yeniden anlaşmaya vardı.
BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI
Fenerbahçeli yetkililer, Obradovic ile yeni sözleşmenin detaylarını konuştu ve anlaşmada mutlu sona ulaşıldı.
AVRUPA KUPASI KAZANMIŞTI
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe ile sayısız başarılara imza atarken, 2016-17 sezonunda Euroleague şampiyonluğu kazanmıştı.
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