Anthony Nwakaeme 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak

Trabzonspor'da MR sonucu belli olan Anthony Nwakaeme sakatlığından dolayı 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

MAÇA YETİŞMEYECEK

Alanyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında forma giyemeyecek olan yıldız futbolcu Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılacak, ancak tecrübeli oyuncunun bu zorlu mücadelede de oynama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

TRABZONSPOR'DAN NWAKAME AÇIKLAMASI

Trabzonspor, Fenerbahçe maçında sakatlanan Nwakaeme için açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.