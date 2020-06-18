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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Trabzonspor Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika: Trabzonspor Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

 dakika haberine göre... , iç transferde genç futbolcu   ile anlaşma sağladı. Bordo-mavili ekip, 19 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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GENÇ YILDIZ TRABZONSPOR'A İMZAYI ATTI!

, Pendikspor'dan 19 yaşındaki genç yetenek 'u etti. Taha Tunç kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

TAHA TUNÇ KİMDİR?

20 Mart 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Taha Tunç, merkez orta saha pozisyonunda forma giydi. Pendikspor'un formasını giyen genç oyuncu, bu sezon 31 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5'de gol atma başarısı gösterdi. Bu sezon bir kez ön libero da forma giydi. Bir kez de sağ bek mevkisinde denendi.

Milli Takım kariyeri:

- U16 - 3 Maç

- U18 - 9 Maç - 1 Gol

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