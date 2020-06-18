Son dakika: Trabzonspor Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Pendikspor'dan 19 yaşındaki genç yetenek Taha Tunç'u transfer etti. Taha Tunç kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

TAHA TUNÇ KİMDİR?

20 Mart 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Taha Tunç, merkez orta saha pozisyonunda forma giydi. Pendikspor'un formasını giyen genç oyuncu, bu sezon 31 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5'de gol atma başarısı gösterdi. Bu sezon bir kez ön libero da forma giydi. Bir kez de sağ bek mevkisinde denendi.

Milli Takım kariyeri:

- U16 - 3 Maç

- U18 - 9 Maç - 1 Gol