Türkiye'nin en değerlisi Trabzonspor oldu!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 87 günlük aranın ardından yeniden başladı. Ligde lider konumunda bulunan Trabzonspor, aranın ardından ilk maçında Göztepe'yi deplasmanda yenerek zirvedeki yerini korudu. Zirve yarışında bulunan rakibi Galatasaray'ın Çaykur Rizespor deplasmanında puan kaybetmesinin ardından şampiyonluğun en güçlü adayı haline gelen bordo mavililer, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'yi 23 yıl sonra Kadıköy'de yenerek adını finale yazdırdı.

Başarılı bir performans sergileyen Karadeniz fırtınası, borsada da tarihi bir başarıya ulaştı. 15 Nisan 2005'te hisse senetleri borsada işlem görmeye başlayan bordo mavililerin piyasa değeri ilk defa üç İstanbul takımının üstüne çıktı.

PİYASA DEĞERİ 1.9 MİLYAR TL

Trabzonspor'un hisseleri bugün yüzde 9.97 yükselerek 8.05 liraya çıktı. Trabzonspor hisseleri bu haftanın 4 günüde yüzde 40'a yakın yükseldi. Hisselerdeki bu çıkışla birlikte Trabzonspor'un piyasa değeri 1.9 milyar liraya ulaştı. Böylece Trabzonspor, Galatasaray'ı geçerek piyasa değeri en yüksek kulüp oldu. Galatasaray'ın piyasa değeri 1 milyar 792 milyon TL, Fenerbahçe'nin 1.2 milyar TL, Beşiktaş'ın değeri 595 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

YÜKSELİŞTE FENER'E 10 KAT FARK ATTI

Son 1 yılda özkaynaklara yönelerek mali yapısını düzelten, gelirlerini rakiplerinin iki katı artıran Trabzon'un hisseleri de adeta uçtu. Son 1 yılda Trabzon'un hisseleri yüzde 794 yükseldi. Bu dönemde Galatasaray yüzde 144, Beşiktaş yüzde 77, Fenerbahçe ise yüzde 70 değer kazandı.

KULÜPLERİN PİYASA DEĞERİ

Kulüp Bin TL

Trabzonspor 1.902.944

Galatasaray 1.792.800

Fenerbahçe 1.215.474

Beşiktaş 595.200

OKTAY ÖZDABAKOĞLU