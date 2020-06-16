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Yusuf Yazıcı'nın doktorundan müjdeli haber

Lille forması ile Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken , yaşadığı talihsiz sakatlık sonrasında çapraz bağları kopmuştu. Roma'da tedavi olan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın doktoru müjdeli haberi verdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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YUSUF YAZICI'NIN DOKTORUNDAN MÜJDELİ HABER

Fransız temsilcisi Lille'de forma giyen yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Tedavisi 'da yapılan yıldız futbolcunun doktorundan müjdeli haber geldi.

Başarılı oyuncuyu Roma'da tedavi eden İtalyan Prof. Dr. Mariani, Yazıcı'nın son durumu ile ilgili TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.

Mariani, "Bana göre durumu gayet iyi ama son kararı kulüp doktorları verecek" dedi.

Oyuncunun durumuna ilişkin esprili değerlendirmelerde de bulunan İtalyan doktor, ''Yusuf'un durumu benim açımdan ne yazık ki kötü çünkü daha fazla tedavi için buraya gelmeyecek. Ne yazık ki bir daha kendisiyle görüşemeyeceğiz. O bakımdan üzgünüm. , İtalya ile Avrupa Şampiyonası için gelecek yıl Roma'da oynayacak, o zaman görüşeceğiz. O maçta ben kendisini destekleyeceğim. Yusuf, çok iyi ve sempatik bir hastamdı" diye konuştu.

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