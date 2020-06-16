Yusuf Yazıcı'nın doktorundan müjdeli haber
Lille forması ile Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı, yaşadığı talihsiz sakatlık sonrasında çapraz bağları kopmuştu. Roma'da tedavi olan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın doktoru müjdeli haberi verdi.
Fransız temsilcisi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Tedavisi İtalya'da yapılan yıldız futbolcunun doktorundan müjdeli haber geldi.
Başarılı oyuncuyu Roma'da tedavi eden İtalyan Prof. Dr. Mariani, Yazıcı'nın son durumu ile ilgili TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.
Mariani, "Bana göre durumu gayet iyi ama son kararı kulüp doktorları verecek" dedi.
Oyuncunun durumuna ilişkin esprili değerlendirmelerde de bulunan İtalyan doktor, ''Yusuf'un durumu benim açımdan ne yazık ki kötü çünkü daha fazla tedavi için buraya gelmeyecek. Ne yazık ki bir daha kendisiyle görüşemeyeceğiz. O bakımdan üzgünüm. Türkiye, İtalya ile Avrupa Şampiyonası için gelecek yıl Roma'da oynayacak, o zaman görüşeceğiz. O maçta ben kendisini destekleyeceğim. Yusuf, çok iyi ve sempatik bir hastamdı" diye konuştu.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- 28. haftanın hakemleri belli oldu!
- Fenerbahçe Trabzonspor maçı atv CANLI İZLE
- Fatih Terim'den Muslera açıklaması
- Galatasaray ve Rizespor PFDK'ya sevk edildi
- Beşiktaş'ta kaleye yeni aday...
- UEFA'dan Muslera mesajı
- Fenerbahçe - Trabzonspor (CANLI YAYIN)
- Fenerbahçe: 0 – Trabzonspor: 1 (Sörloth)
- Trabzonspor'dan KAP'a açıklama
- Andone'den flaş sakatlık açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sosyal Hayatı Destek Kredisi anlaşmalı firmalar listesi: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi başvuru ekranı
- Kredi faizlerinde son dakika! 2020 QNB Finansbank, TEB, İş Bankası konut taşıt kredisi faiz oranları son durum
- 16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- KPSS adayları heyecan içinde! 2020 KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans başvurusu ne zaman? ÖSYM takvimi duyurdu!
- Son dakika: YKS tarihi değişecek mi, ertelendi mi? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- KPSS 2020/8 tercih kılavuzu: Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?
- Emeklilere müjde! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2020 SSK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Son dakika: Telafi eğitim ne zaman başlayacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman açılacak?
- Ev alacaklar dikkat! TOKİ yüzde 20 indirim kampanyasında son günler! 2020 TOKİ kampanya şartları neler?
- TOKİ Samsun 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Samsun Canik ve Atakum kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
- Son dakika: Kocaeli giriş çıkış yasağı kalktı mı? Kocaeli girişler ne zaman başlayacak?