Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye konuk oldu. Bordo mavililer İstanbul'da 3-1 kazanarak, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

FIRTINA HIZLI BAŞLADI

İstanbul'da maça iyi başlayan konuk Trabzonspor, 6. dakikada öne geçti. Ekuban'ın orta sahadan savunma arkasına attığı uzun pasa iyi hareketlenen Sörloth, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sörloth'un şutunda Serdar Aziz'in göğsüne çarpan top kaleci Altay'ın üstünden ağlara gitti. 1-0

Fenerbahçe'nin skoru eşitlediği gol ilk yarının bitimine 3 dakika kala geldi.

Soldan atağa çıkan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasına penaltı noktasına üzerinde güzel bir vole vuran Deniz Türüç, skoru eşitledi. 1-1

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı. 1-1

EMRE BELÖZOĞLU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 23.dakikasında Trabzonsporlu Sörloth ve Fenerbahçeli Serdar Aziz arasında yaşanan hava pozisyonu sonrası yedek kulübesinden çıkarak Sörloth ile tartışan Emre Belözoğlu, hakem Cüneyt Çakır tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Çakır, Sörloth'a ise sarı kart çıkardı. .

SÖRLOTH 2. YARIDA DA ATTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında hem ev sahibi Fenerbahçe, hem de konuk ekip Trabzonspor gol pozisyonlarına girse de, tek gol 83 dakikada geldi.

Bir kez daha Ekuban-Sörloth işbirliğinde Norveçli golcü fileleri havalandırdı ve skoru 2-1'e getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını yöneten hakem Cüneyt Çakır, 90 dakikayı bitiren düdüğü çaldı.

Maçı bitiren gol 90+3. dakikada Novak'tan geldi. 3-1

İLK FİNALİST TRABZONSPOR OLDU

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında evinde 2-1 yendiği Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-1'le devirdi.

Bordo mavililer ilk maçı 2-1 ikinci maçı ise 3-1 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu.