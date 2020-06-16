Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda? 2020 Ziraat Türkiye Kupası FB TS maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak. Koronavirüs pandemisi sonrası ara verilen ligin ardından 27. haftada galibiyet alan iki takım da kupa maçında finale yükselebilmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselerek kupa hasretine son vermek istiyor. Fenerbahçe, yarı final rövanşında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki ekip arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda? 2020 Ziraat Türkiye Kupası FB TS maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...
FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe il Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 16 Haziran saat 20.45'te başlayacak. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
HANGİ TAKIM NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.
Muric 11'e
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Vedat Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyecek.
Muric, hafif sakatlığı dolayısıyla Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçında ilk 11'de yer almamıştı.
Tecrübeli santrfor, Hes Kablo Kayserispor karşısında 65. dakikada oyuna dahil olmuştu.
HASAN ALİ KALDIRIM DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçıyla sahalara dönecek.
Tecrübeli futbolcu, sarı kart cezası sebebiyle Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyememişti.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig'de oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Ozan'ın yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Max Kruse de Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek.
FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇINI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda 16 Haziran Salı günü saat 20.45'te başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
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