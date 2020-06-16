16 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: 28. haftanın hakemleri belli oldu

Son dakika haberine göre; 'de 28. haftada düdük çalacak hakemler resmen açıklandı. Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu, bu hafta herhangi bir maçta görevlendirilmedi.

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Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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28. HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU!

'in 28. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

19 Haziran Cuma:

21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir:

20 Haziran Cumartesi:

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş:

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe:

21 Haziran Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe:

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Alper Ulusoy

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

22 Haziran Pazartesi:

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

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