Spor camiasından Fernando Muslera'ya destek mesajı yağdı

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Mücadelenin 15.dakikasında yaşanan talihsiz pozisyonda ciddi bir biçimde sakatlanan Fernando Muslera, oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çok geçmeden Muslera'nın bacağında iki kırık olduğu ve takribi 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Muslera'nın yaşadığı talihsiz sakatlığının ardından futbol camiası başta olmak üzere birçok futbolsever Muslera için 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.