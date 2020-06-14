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Haberler Galeri Spor camiasından Fernando Muslera'ya destek mesajı yağdı

Spor camiasından Fernando Muslera'ya destek mesajı yağdı

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Mücadelenin 15.dakikasında yaşanan talihsiz pozisyonda ciddi bir biçimde sakatlanan Fernando Muslera, oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çok geçmeden Muslera'nın bacağında iki kırık olduğu ve takribi 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Muslera'nın yaşadığı talihsiz sakatlığının ardından futbol camiası başta olmak üzere birçok futbolsever Muslera için 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

Giriş Tarihi: 14.06.2020 22:54
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Spor camiasından Fernando Muslera'ya destek mesajı yağdı GALERİ DEVAM EDİYOR
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Spor camiasından Fernando Muslera'ya destek mesajı yağdı
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Spor camiasından Fernando Muslera'ya destek mesajı yağdı
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Spor camiasından Fernando Muslera'ya destek mesajı yağdı
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Spor camiasından Fernando Muslera'ya destek mesajı yağdı

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada şok bir sakatlık yaşandı.