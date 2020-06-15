Son dakika: İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor-Antalyaspor maçının hakemi

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) Alanyaspor-Antalyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL İKİNCİ KARŞILAŞMALARI

16 ve 18 Haziran'da, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28. hafta maçları 19, 20, 21, 22 Haziran'da, TFF 1. Lig 29. hafta karşılaşmaları 19, 20, 21 ve 22 Haziran'da oynanacak.

AA Haberi DüzenleSayfayı Yazdır | 15.06.2020 09:11:56

FENERBAHÇE KUPADA YARIN TRABZONSPOR'U AĞIRLAYACAK



Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor.

İki ekip arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

MURIC 11'E

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Vedat Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyecek.

Muric, hafif sakatlığı dolayısıyla Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçında ilk 11'de yer almamıştı.

Tecrübeli santrfor, Hes Kablo Kayserispor karşısında 65. dakikada oyuna dahil olmuştu.

HASAN ALİ KALDIRIM DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçıyla sahalara dönecek.

Tecrübeli futbolcu, sarı kart cezası sebebiyle Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyememişti.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig'de oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Ozan'ın yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Max Kruse de Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek.