Son dakika: Fenerbahçe'ye Nijeryalı golcü!
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig y27. hafta karşılaşmalarıyla yeniden başladı. Fenerbahçe rakibi Kayserispor karşısında 2 dakika içerisinde bulduğu 2 golle 3 puanı aldı. Sarı lacivertliler gol yollarındaki sorununu çözmek için ise transfer çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda 25 yaşındaki Nijeryalı golcü Cyriel Dessers için girişmlere başladı.
Önümüzdeki sezonun şampiyonluk kadrosunu kurmak için yoğun bir çaba içerisinde olan Fener yönetimi transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor. Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de listeye alınan son isim Hollanda Ligi'nde Heracles forması giyen Cyriel Dessers oldu.
FENERBAHÇE TEKLİF İÇİN HAZIR
Kulübü yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre F.Bahçe henüz Dessers için bir teklifte bulunmadı. Ancak önümüzdeki hafta içinde Heracles'in kapısının çalınacağı ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO
Cyriel Dessers'in Heracles ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan 25 yaşındaki oyuncunun fiyatının aşağına çekilebileceği belirtiliyor.
HOLLANDA LİGİ'Nİ SALLADI!
Bu sezon Hollanda Ligi'nde 15 gol, 5 asist yapmayı başaran Nijerya asıllı oyuncu, milli takıma da çağrılmaya başlandı. 1.85'lik golcü her iki ayağını da çok iyi kullanabiliyor.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Flaş gelişme! Formasını yere atmıştı
- ''Beşiktaş hücuma mehter takımı gibi geliyor''
- Enes Ünal attı Valladolid kazandı
- O futbolcu gözaltına alındı
- Terim'den Rizespor karşısında sürpriz 11...
- Malatya'da Kasımpaşa zaferi
- Sevilla'dan Galatasaray'a Türkçe mesaj
- Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a çağrı
- İtalya'da ilk finalist belli oldu
- İstanbul'da 3 gollü gece
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ekinoks tarihleri: Yaz gündönümü ne zaman? 2020 en uzun gün ne zaman olacak?
- THY yurt dışı uçuş takvimi: Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılıyor? Nargile kafeler ne zaman açılacak?
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak?
- Son dakika: Kocaeli giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Son dakika: Tekirdağ'a giriş çıkış yasak mı? Tekirdağ Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi
- SGK'dan paranızı alın! Emeklilere, memurlara, işçilere ve çalışanlara müjdeli haber! SGK para iadesi nasıl alınır?
- 13 Haziran bugün hangi maçlar var? 2020 Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları