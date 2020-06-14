Beşiktaş'ın yıldız ismi Kevin-Prince Boateng formasını yere attığı için özür diledi
Antalyapor maçında 65. dakikasında oyundan çıkarken, formasını yedek kulübesine fırlatan Beşiktaş'ın yıldız ismi Kevin-Prince Boateng sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Ganalı yıldız yaptığı açıklamada formasını kulübedeki malzemeciye atmak istediğini belirterek taraftarlardan özür diledi.
Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, mücadelenin 65. dakikasında oyundan çıkarken, formasını yedek kulübesine fırlatmıştı. Yıldız futbolcu konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada formasını kulübedeki malzemeciye atmak istediğini belirterek taraftarlardan özür diledi.
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş işe Fraport TAV Antalyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, corona virüsü salgınının ardından çıktığı ilk maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, mücadeleye damga vuran isimse Kevin-Prince Boateng oldu.
Ganalı oyuncu, mücadelenin 65. dakikasında yerini Umut Nayir'e bırakırken, formasını yedek kulübesine fırlattı. Bu hareketi sonrası sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarların tepkisi çeken Boateng, konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada "Asla Beşiktaş formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam. Oyundan çıktıktan sonra formamı çıkarıp kulübedeki malzemecimize doğru atmaya çalıştım. Bu kulübe ve formaya karşı saygısızca bir tavrım söz konusu bile değil. Ama buna rağmen dışarıdan öyle anlaşıldıysa özür dilerim." ifadelerini kullandı.
Asla Beşiktaş formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam. Oyundan çıktıktan sonra formamı çıkarıp kulübedeki malzemecimize doğru atmaya çalıştım. Bu kulübe ve formaya karşı saygısızca bir tavrım söz konusu bile değil. Ama buna rağmen dışarıdan öyle anlaşıldıysa özür dilerim— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) June 13, 2020
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