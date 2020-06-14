14 Haziran 2020, Pazar
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İtalya'da ilk kupa finalisti Napoli oldu

, yarı finali ilk maçında 1-0 yendiği Inter'i evinde ağırladı. Rövanş maçında 1-1 berabere kalan Napoli, deplasmanda aldığı galibiyet ile finale kalmayı başardı.

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Giriş Tarihi: 14.06.2020
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İTALYA'DA İLK FİNALİST BELLİ OLDU

Futbolda, yarı final rövanş maçında , Inter ile 1-1 berabere kalırken, ilk maçtaki skor avantajıyla finale yükseldi.

Napoli'deki San Paolo Stadı'nda oynanan müsabaka öncesinde Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler ve tüm sağlık çalışanlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Inter, 2. dakikada Christian Eriksen'in köşe vuruşundan bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Oyunda dengeyi ilk yarının sonlarına doğru kuran ev sahibi Napoli, 41. dakikada ile beraberlik golünü buldu: 1-1.

Mücadelede ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarının son bölümünde, konuk Inter yüklense de aradığı golü bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla, yarı final ilk maçında Inter'i 1-0 yenen Napoli, ilk müsabakanın skor avantajıyla finale yükselen taraf oldu.

Napoli, kupa finalinde 17 Haziran Çarşamba günü 'da ile karşılaşacak.

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