14 Haziran 2020, Pazar
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FIFA, Türkiye'deki yaz transfer döneminin tarihlerini açıkladı

Son dakika haberi... 'de futbol yaz dönemi, 1 Temmuz'da başlayacak ve 'de sona erecek. , koronavirüs pandemisi nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı yeni transfer takvimini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
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TÜRKİYE'DE YAZ TRANSFER DÖNEMİNİN TARİHLERİNİ BELLİ OLDU

'nın resmi internet sitesinden paylaşılan tabloda, 'de yaz döneminin 1 Temmuz ile tarihleri arasında açık olacağı kaydedildi. Öte yandan Türkiye'de devre arası transfer dönemi ise 1 Ocak ile 28 Ocak 2021 tarihleri arasında açık olacak.

Avrupa'nın 5 büyük ligindeki transfer başlangıç ve bitiş tarihleri ise şu şekilde:

: 19 Haziran - 10 Eylül

İspanya: 1 Temmuz - 14 Eylül

Fransa: 1 Temmuz - 18 Eylül

İtalya: 1 Temmuz - 2 Eylül

: 1 Temmuz - 2 Eylül

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