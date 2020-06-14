Gençlerbirliği evinde Konyaspor'u 2-1 yendi

Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Gençlerbirliği geride kalan 26 haftada topladığı 28 puanla 12. sırada yer alırken, Konyaspor ise 26 puanla 14. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Gençlerbirliği'nde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Ömer Alper Tatlısu ile cezalı Fabricio Baiano mücadelede forma giyemiyor. Konuk ekipte ise kart cezalıları Nejc Skubic ve Ömer Ali Şahiner karşılaşmada yer alamadı.

GENÇLERBİRLİĞİ EVİNDE KAZANDI

Başkent ekibi Gençlerbirliği, 59. dakikada Sio ile öne geçti. Kon Konyaspor çok geçmeden 62. dakikada Jevtovic ile beraberliği sağladı.

Son sözü söyleyen 83. dakikada söyleyen Berat Özdemir, Gençlerbirliği'nin 2-1 kazanmasını sağladı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU