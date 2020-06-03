03 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Oğulcan Çağlayan hangi takıma transfer olacak? Flaş açıklama

Oğulcan Çağlayan hangi takıma transfer olacak? Flaş açıklama

Üç büyüklerin transfer gözdesi hangi takıma transfer olacak? Başkanı Hasan Kartal yaptığı açıklamada, genç oyuncunun transferi için Galatasaray'ı işaret etti.

SPOR
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
ABONE OL
BAŞKAN GÖRÜŞMELERİ RESMEN AÇIKLADI!

Başkanı Hasan Kartal, 'ın takımdan ayrılacağını ve görüşmelerin Galatasaray ağırlıklı şekilde devam ettiğini açıkladı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray'ın gündeminde olan Oğulcan Çağlayan'ın takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kartal, "Bildiğim kadarıyla Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi bitiyor, ayrılıyor. Görüşmeleri Galatasaray ağırlıklı." dedi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray itirafı: Gelirsem çok mutlu olurum HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN FLAŞ GALATASARAY İTİRAFI: GELİRSEM ÇOK MUTLU OLURUM

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA