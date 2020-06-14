Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı 2-0 yendi
Galatasaray 87 günlük koronavirüs arasının ardından Rizespor deplasmanında sahaya çıktı. Sarı kırmızılılar, Muslera ve Andone'nin sakatlandığı mücadeleyi 2-0 kaybetti. Galatasaray'da kırmızı kart gören Adem Büyük ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Donk da 28. haftadaki Antalyaspor maçınca forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, 2 oyuncusunun sakatlandığı ve 2 oyuncusunun cezalı duruma düştüğü maçı 2-0 kaybetti.
MUSLERA'DA 2 KIRIK TESPİT EDİLDİ
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, Çaykur Rizespor maçının 15. dakikasında sakatlık geçirdi. Muslera, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yapılan açıklamada Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiği belirtildi.
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