14 Haziran 2020, Pazar
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Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı 2-0 yendi

87 günlük koronavirüs arasının ardından Rizespor deplasmanında sahaya çıktı. Sarı kırmızılılar, Muslera ve Andone'nin sakatlandığı mücadeleyi 2-0 kaybetti. Galatasaray'da kırmızı kart gören Adem Büyük ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Donk da 28. haftadaki Antalyaspor maçınca forma giyemeyecek.

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Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
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ÇAYKUR RİZESPOR EVİNDE GALATASARAY'I 2-0 YENDİ

'in 27. haftasında 'a konuk olan , 2 oyuncusunun sakatlandığı ve 2 oyuncusunun cezalı duruma düştüğü maçı 2-0 kaybetti.

MUSLERA'DA 2 KIRIK TESPİT EDİLDİ

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, Çaykur Rizespor maçının 15. dakikasında sakatlık geçirdi. Muslera, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan açıklamada Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiği belirtildi.

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