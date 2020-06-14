Son dakika: Trabzonspor'dan CAS'a resmi başvuru

UEFA Disiplin Kurulu tarafından Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Trabzonspor Kulübü, cezaya itiraz ederek Uluslarası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a resmi başvuruyu yaptı.

İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan CAS mahkemesine görevlendirdiği üç avukat ile 28 sayfalık dosyayla başvuru yapan bordo-mavililer, verilen 1 yıllık Avrupa kupalarından men cezasının kaldırılmasını talep etti.

Trabzonspor'un bu başvurusunun 21 gün içerisinde CAS tarafından değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken, bordo-mavililerin hazırladıkları dosyalarla elinin güçlü olduğu ifade edildi.